O Serviço Social da Indústria (SESI) reabriu processo seletivo para professor de Português para atuação na escola de Gurupi/TO. As inscrições vão até 29 de setembro.

Para preencher a vaga o interessado deve possuir ensino superior completo em Licenciatura em Letras com habilitação em Português-Inglês. O candidato também deve ter seis meses de docência na área em que for atuar, e é desejável atuação no Ensino Fundamental II e Ensino Médio Itinerários.

É necessário que o interessado tenha conhecimento em Informática Básica.

As inscrições e informações dos processos seletivos ficam disponíveis exclusivamente on-line no site e por meio dos canais indicados nos editais.

Para os interessados na vaga o edital fica disponível no site da instituição www.sesi-to.com.br e (link e web banner Trabalhe Conosco).

Por Najara Barros