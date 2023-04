Share on Twitter

O encontro contou com a participação da diretora de Comunicação da Casa, Monique Almeida, além das jornalistas Aline Gusmão e Edilene Chaves, e assessores de imprensa dos vereadores.

Na ocasião, Folha destacou a importância do trabalho dos jornalistas.

“É através da comunicação e do jornalismo de verdade, aquele que mostra os fatos de relevância para que as pessoas possam ficar bem informadas, é que nós construímos uma sociedade melhor. Por esse mesmo motivo, seja por meio do site ou das redes sociais, o objetivo maior da nossa comunicação é levar informações de qualidade sobre os nossos trabalhos para a população”, enfatizou o presidente da Casa.

A diretora de Comunicação, Monique Almeida, ressaltou a necessidade de construção de uma imagem positiva do parlamento e da divulgação das atividades de todos os vereadores. “Como o presidente Folha destacou, o nosso objetivo é levar as informações relevantes, de projetos, requerimentos, de todo o trabalho produzido por esta Casa, para que as pessoas possam conhecer melhor a Câmara de Palmas”, frisou.

A reunião foi realizada durante um café da manhã, na quarta-feira, 5, e também contou com a participação de representantes das equipes de Cerimonial, Polícia Legislativa, e chefes de gabinete dos vereadores, oportunidade em que foi apresentado aos assessores um pouco do trabalho de cada setor.