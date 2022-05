por Wesley Silas

A presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi – SISEMG Lucileia Barbosa do Nascimento, disse ao Portal Atitude que os servidores da UnirG e da Prefeitura de Gurupi atenderam o chamado de seus representantes e se mantém unidos na reivindicação da data-base de 2022 que tem como referência a inflação de 2021 que fechou em 10,06%.

“Esta é a reivindicação da nossa data-base e que a prefeita Josi Nunes possa conceder a revisão salarial neste percentual de 10,06% que é o de direito dos servidores, uma vez que os servidores da Câmara Municipal, os vereadores e também os comissionados receberam a revisão salarial em 10,06%. Por isso não deve ser feito qualquer tipo de distinção entre os servidores do município de Gurupi e este é o primeiro ponto no qual a prefeita Josi Nunes tem que se atentar nos atos que ela realiza e na lei que ela sancionou ”, disse a Lucileia.

Segundo Lucileia os representantes dos servidores municipais estão acompanhando os gastos com a folha de pagamento uma vez que no Portal Transparência do município consta 975 contratos e 264 cargos comissionados perfazendo um total de mais de 1.300 pessoas sem vínculos efetivo com o município.

“São contratos e cargos comissionados que têm vínculos temporários e nós servidores não podemos ser penalizados e sofrer por essa ingerência financeira que o município passa porque são fatores da gestão e ela tem que fazer o controle de gasto, pois quando se fala que o município não tem condições financeiras pode até não ter porque a folha de pagamento está muito inchada e está no limite do índice de gasto com pessoal porque tem muita gente dentro do município e tem que fazer o enxugamento na folha e até o momento ainda não fez este enxugamento”, disse.

Lucileia lembrou ainda que os impostos e taxas municipais tiveram 10,06% de reajuste. “Foram todos reajustados conforme a inflação do ano de 2021 e a nossa data-base também tem previsão orçamentária que teria que ser feito a revisão salarial com base no IPCA do ano anterior que fechou em 10,06%”, defendeu.

O que diz a Prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Gurupi disse que está aberta ao diálogo e que sempre recebeu com atenção e respeito as demandas dos servidores públicos municipais.

“Quanto ao piso do magistério, a Prefeitura de Gurupi informa que se comprometeu a realizar o pagamento, seguindo as determinações legais. O pagamento está previsto para acontecer no vencimento do mês de junho deste ano, retroativo a fevereiro. Ou seja, a partir de junho todo professor do magistério que recebe menos de R$ 3.845,63 passará a receber este valor na próxima folha, retroativo a fevereiro”, pontuou.

Data-base

Já quanto às solicitações referentes a recomposição salarial dos Servidores Públicos Municipais, a Prefeitura de Gurupi ressaltou que já apresentou duas propostas à categoria.

“Na primeira, seriam pagos 4% divididos em duas parcelas de 2%, com o primeiro pagamento a partir de junho, retroagindo a maio, e a segunda parcela em setembro. A outra proposta seria o pagamento de 5% divididos em duas parcelas de 2,5%, também com o primeiro pagamento a partir de junho, retroagindo a maio, e a segunda parcela em setembro”.

A Prefeitura de Gurupi reforçou “que respeita as solicitações dos servidores e afirma que vem buscando diariamente ferramentas para que a gestão consiga arcar com todos os benefícios que os servidores têm e merecem, benefícios estes que foram cessados aos logo dos anos, certa de que poderá contar com a compreensão da categoria”.