Servidores do CCZ e protetores de animais repudiam ameaças de vinganças de ex-coordenador que perdeu eleição

Nesta terça-feira (17) a representantes Associação Vitória dos Bichos (AVC), Diane Perinazzo e servidores do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Gurupi repudiaram a declaração do ex-coordenador e candidato a vereador nessas últimas eleições, Henrique Alencar (PSB), e protestos ameaçadores por ele não ter conseguido ser eleger com os 276 votos recebidos .”Já tá feito e a decisão é minha. Veio a verba do Ministério da Saúde e acabou para Gurupi e agora vai tudo para Redenção-PA”, disse o ex-coordenador em um dos áudios divulgado em grupo de whatsapp, mostrando a sua intenção de cometer crimes contra a administração pública para prejudicar a sociedade, o próximo gestor e entidades filantrópicas que trabalham na defesa da proteção de animais, em especial, a Associação Vitória dos Bichos (AVC). Secretaria Municipal de Saúde disse por meio de nota que “não compactua com declarações” de Alencar.

por Régis Cáio.

Tudo começou ao término das eleições no último domingo, após não conseguir o resultado nas urnas, Henrique Alencar disparou contra os protetores de animais que atuam em Gurupi. ”

“É uma promessa que faço, vou arrancar todos os projetos de defesa dos animais, vou levar para outra cidade. Gurupi jamais vai ter uma UPA Veterinária, vou tirar este projeto daqui e levar para Redenção no Pará”, disse em um áudio que circula nas redes sociais, conforme mostra os áudios abaixo.

Protetores de animais protestam

A presidente da Associação Vitória dos Bichos (AVC), Diane Perinazzo, alega que se o coordenador fosse bom para proteção animal ela o grupo de defensores causaram teriam o apoiado. “Eu tenho um grupo de 8 mil seguidores que estariam apoiando. No entanto, o grupo da AVB não apoiou ninguém porque eles não fazem trabalho decente em relação a proteção animal é todo mundo almejando interesse próprio. Não vou nem denunciar no Ministério Público porque se eu quero uma coisa de resultado para minha cidade eu mesmo vou fazer – que é o que faço todos os dias que é manter minha associação em pé mostrando resultados”, disse Diane.

Segundo a responsável pela Associação Vitória dos Bichos (AVC), em 2020 deixaram de nascer em Gurupi 833 mil animais devido a castração, economizando 833 mil doses de vacinas, conforme pode ser observados no áudio abaixo da protetora de animais.

CCZ se manifesta

Nesta manhã o CCZ publicou uma nota de esclarecimento sobre as declarações do ex-coordenador. A nota assinada por Francisco Vieira, Fiscal de Zoonoses, juntamente com demais servidores alegam que as declarações de Alencar são de responsabilidade dele e que o órgão não compactua com essas declarações.

“Deixamos claro que os atendimentos continuam no CCZ. Nos solidarizamos com as protetoras de animais de Gurupi que fazem um excelente trabalho e que a declaração do ex-coordenador é de responsabilidade dele e não do CCZ”, relata parte da nota.

Em nota, Secretaria Municipal de Saúde informou que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Gurupi continua exercendo suas atividades e não compactua com as fala do candidato derrotado.

NOTA

A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio desta, esclarecer que o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Gurupi continua exercendo suas atividades e prestando serviços de excelência para melhor atender a população. Todos os projetos e serviços continuam sendo realizados normalmente.

A Secretaria de Saúde enfatiza que não compactua com declarações em áudios que circulam nas redes sociais e tranquiliza a população que o CCZ de Gurupi buscará sempre atender da melhor forma possível a todos.