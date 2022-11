Por Redação

A capacitação visa também a atualização da norma 10151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece os procedimentos técnicos a serem adotados na execução de medições de níveis de pressão sonora em ambientes internos e externos às edificações, bem como procedimentos e limites para avaliação dos resultados em função da finalidade de uso e ocupação do solo.

Participam do treinamento, que finaliza nesta terça-feira, 22, os fiscais de meio ambiente, fiscais de trânsito e fiscais de postura e edificações. A capacitação é ministrada virtualmente por Sérgio Soares, engenheiro sanitarista e ambiental e analista ambiental na Unidade Técnico-Pericial Ambiental do MP-GO.

“O município tinha decibelímetros, mas não atendiam às normas vigentes, e hoje com a aquisição deste novo aparelho vamos poder atender às normas da ABNT e assim, dar mais segurança para o fiscal na hora de executar o serviço e aplicar as ações necessárias para poder coibir esta poluição que tanto causa transtornos para a população”, afirmou o fiscal de meio ambiente, Hallefy Elias Fernandes.

O coordenador de Posturas, Renato Alves Pinto, conta que este novo equipamento vai facilitar os trabalhos dos fiscais do município. “Vai facilitar porque ele é um aparelho moderno. O sonômetro entrou no lugar do decibelímetro e com ele vamos poder fazer as medições mais precisas e atender a população em relação às questões de poluição sonora e perturbação do sossego”, declarou Renato.

O sonômetro foi adquirido pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Segundo o diretor de Posturas e Edificações, Alex Magalhães, após esta capacitação o trabalho de fiscalização será intensificado na cidade. “Serão conferidos veículos de propaganda, que são os trios elétricos, carros de som, entre outros. Vamos tentar regularizar todos eles e vamos ter que emitir o alvará de todos, onde será feita uma ação conjunta envolvendo os departamentos de Postura, Meio Ambiente e Trânsito”, frisou o diretor reforçando que casas noturnas e boates também serão fiscalizadas com a utilização do sonômetro.

Denúncias:

Caso o gurupiense precise denunciar situações de poluição sonora ou perturbação do sossego, pode entrar em contato com a Prefeitura de Gurupi, por meio dos seguintes contatos:

Departamento de Postura e Edificações: (63) 3315-0032;

Ouvidoria do Município: (63) 3301-4380;

Aplicativo Colab – https://www.colab.re/