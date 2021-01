Share on Twitter

Um nos sonhos da dona Joana Pinto do Nascimento, 67, é encontrar o seu irmão, Eduardo Alves Lima. Segundo Rosival Pinto Barros sua mãe foi separada do irmão quando eram crianças. “Ele trabalhava e não sei se ainda trabalha como vendedor de alho e fumo e minha mãe deseja muito o encontrar porque só tem ele como irmão”. Confira o contato da família.

por Wesley Silas

“Quando a gente se separou, meu irmão tinha 03 anos e eu tinha 05 anos. Foi quando minha mãe morreu e ele ficou na casa dos padrinhos dele numa tal de Água Fria. Depois fomos embora para Pedro Afonso com meus pais, onde tinha uma tia nossa chamada Iraci casada com o Decreto. Depois de muito tempo meu pai voltou para buscar ele e os padrinhos não quiseram entregar e eles queriam era matar o meu pai”, disse dona Joana Pinto do Nascimento.

Separados desde quando eram crianças dona Joana Pinto do Nascimento alimenta a esperança de encontrar o seu irmão.

“É uma história longa e a questão é que estamos a procura de um tio meu que é irmão da minha mãe. Eles foram separados ainda quando criança”, disse Rosival Pinto Barros.

“O nome do meu tio é Eduardo Alves Lima e ficamos sabendo que ele estaria morando na cidade de Gurupi. Ele trabalhava e não sei se ainda trabalha como vendedor de alho e fumo. Minha mãe deseja muito o encontrar porque só tem ele como irmão. Ela tem este sonho de encontrar este irmão dela”, completou Rosival Pinto Barros.

Segundo Rosivaldo, a pessoa que tiver contato do seu tio poderá entrar em contato pelo telefone 61 8341-2808.