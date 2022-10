Por Brener Nunes

Estes cursos visam inserir o novo profissional na realidade industrial emergente, a fim de ampliar a oferta de trabalhadores especializados contribuindo para o desenvolvimento técnico, econômico e social da indústria e do Estado.

Os interessados devem ficar atentos aos requisitos exigidos em cada curso, como escolaridade e idade mínima, que podem ser conferidos no site do SENAI.

Como se matricular?

As matrículas podem ser realizadas por meio do site Loja Mundo SENAI ou presencialmente nas unidades do SENAI que podem ser encontradas clicando aqui. Dúvidas podem ser sanadas pelo WhatsApp (63) 3229-5770 ou clicando aqui. Confira as oportunidades por cidade:

Gurupi – 70 vagas

Operador de Telemarketing – 160 horas

Operador de Computador – 160 horas

Palmas – 210 vagas

Controladores Lógicos Programáveis e Supervisório – 160 horas

Eletricista Instalador Residencial – 160 horas

Assistente de Recursos Humanos – Semipresencial – 180 horas

Assistente de Controle de Qualidade – Semipresencial – 180 horas

Assistente de Operações Logísticas – Semipresencial – 160 horas

Operador de Computador – Emprega Mais – 200 horas

Paraíso – 50 vagas

Costureiro Industrial do Vestuário – 160 horas

Assistente de Recursos Humanos – Semipresencial – 180 horas