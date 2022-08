Estão abertas até o dia 21 de agosto de 2022 as inscrições em processos seletivos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para o preenchimento de 8 vagas distribuídas em Palmas (3 vagas), Araguaína (4 vagas) e Gurupi (1 vaga). As vagas são para instrutor em Segurança do Trabalho, em Gestão da Produção e Intérprete de Libras.

Em Araguaína 1 vaga é para instrutor em Segurança do Trabalho e as outras 3 são para instrutor em Gestão da Produção. No sul do estado, em Gurupi, há 1 vaga também para Gestão da Produção e em Palmas há duas oportunidades para instrutor desta área. Na capital, Palmas, há ainda oportunidade de trabalho para intérprete em LIBRAS.

As inscrições são feitas exclusivamente on-line por meio do link https://senai-to.empregare.com/pt-br/vagas e para participar é necessário observar e atender os requisitos de cada vaga descritos nos editais. Os editais dos processos seletivos são publicados no site www.senai-to.com.br link Trabalhe Conosco.