Quem quer aumentar as suas chances de ingressar no mercado de trabalho ainda neste mês de agosto encontra no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em Gurupi 375 oportunidades distribuídas em 10 turmas, sendo 4 gratuitas (265 vagas).

As informações para as matrículas podem ser obtidas por meio do WhatsApp (63) 98415-5239 ou entrando em contato com a escola SENAI que fica localizada na Vila Alagoana, Rua Joaquim Batista de Oliveira, n° 161. O tel. do atendimento em Gurupi é o (63) 3331-1173.

Confira a relação de cursos disponíveis:

Capacitação para Trabalho em Altura – NR 35 – 8h

Pré-requisitos: 18 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano), desejável apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Investimento: Até 3 x de R$ 45,00 no cartão ou 1 x de R$135,00 no boleto

Início: 18/08

Montador e Reparador de Computadores – 160 h

Pré-requisitos: 16 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 7º ano), desejável apresentação do Atestado de Saúde Ocupacional – ASO

Investimento: GRATUITO

Aulas presenciais de segunda a sexta-feira

Início: 18/08

Complementar em Segurança no Sist. Elétrico de Potência NR-10 – 40h

Pré-requisitos: 16 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano), comprovar através de certificado de conclusão no curso básico de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR 10, com a carga horária mínima de 40 horas

Investimento: Até 5 x de R$ 66,80 no cartão ou entrada de R$ 113,34 + 2 x de R$ 113,34 no boleto.

Aulas presenciais aos sábados. Início: 21/08

Eletricista Instalador Residencial – 180 h

Pré-requisitos: 18 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 6º ano), comprovar através de certificado de conclusão no curso básico de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade – NR 10, com a carga horária mínima de 40 horas

Investimento: GRATUITO

Aulas presenciais de segunda a sexta-feira. Início: 23/08

Assistente Administrativo – Semipresencial – 160 h

Pré-requisitos: 14 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 6º ano)

Investimento: GRATUITO

Aulas online ao vivo – Quinta e Sexta-feira. Início: 23/08

Libras – Língua Brasileira de Sinais – 160 h

Pré-requisitos: 16 anos e escolaridade ensino fundamental completo

Investimento: Até 3 x de R$ 66,33 no cartão ou entrada de R$ 99,50 + 1 x de R$ 99,50 no boleto

Aulas online ao vivo. Início: 23/08

Mecânico de Refrigeração e Climatização Residencial – 180 h

Pré-requisitos: 16 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 7° ano)

Investimento: Até 9 x de R$ 93,88 no cartão ou R$845,00 no boleto com entrada de R$ 211,25 + 3 x de R$ 211,25

Aulas presenciais de segunda a sexta-feira. Início: 23/08

Qualidade e Produtividade na Industria – Emprega Mais – 80 h

Pré-requisitos: 16 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 5° ano), disponibilidade para participar dos momentos síncronos (aulas ao vivo) e assíncronos (Ter acesso à internet)

Investimento: GRATUITO

Início: 23/08

Eletricista de Redes de Distribuição de Energia Elétrica – 500h

Pré-requisitos: 18 anos e escolaridade ensino médio completo, comprovar certificação do curso de Capacitação em Trabalho em Altura – NR 35 (carga horária mínima – 8h).

Investimento: Até 12 x de R$ 94,17 no cartão ou R$ 1.130,00 no boleto com entrada de R$ 226,00 + 4 x de R$ 226,00

Aulas presenciais de segunda a sexta-feira. Início: 24/08

Básico em Segurança e Instalações e Serv com Eletricidade – NR10 – 40h

Pré-requisitos: 18 anos e escolaridade ensino fundamental incompleto (mínimo 6° ano)

Investimento: Até 4 x de R$ 85,00 no cartão ou R$ 340,00 no boleto com entrada de R$ 113,34 + 2 x de R$ 113,34

Aulas presenciais aos sábados. Início: 28/08