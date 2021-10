por Wesley Silas

Os recursos da emenda número 2021141860003 dará mais condições para os trabalhos realizado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Gurupi, que neste ano completou 32 anos de atuação, será uma excelente ferramenta para trabalhar com as crianças, principalmente às com Transtorno do Espectro Autista (TEA), onde a método terapêutico com cavalos é usado como a principal ferramenta no tratamento.

Fundada em 22 de fevereiro de 1989, a Apae de Gurupi é uma entidade civil e filantrópica, de caráter assistencial e cultural, ou seja, é uma instituição de cunho social no qual a própria sociedade civil é a grande responsável pela sua manutenção, embora haja convênio com o governo do Estado, do Município e parcerias com a bancada federal do Tocantins no Congresso Nacional. Atualmente, são atendidos pela Apae de Gurupi, aproximadamente 200 alunos.

A entidade conta com vários profissionais, tais como terapeuta, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, auxiliar de enfermagem e dentista, além da formação escolar de oito horas (estimulação precoce, educação infantil – currículo adaptado, ensino fundamental – currículo adaptado, educação de jovens e adultos – currículo funcional) também desenvolve trabalho nas áreas de Educação, artes (música, dança, teatro e reciclagem). Todos os atendimentos são totalmente gratuitos aos assistidos.