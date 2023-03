Por Wesley Silas

O anúncio foi feito em um vídeo pelo prefeito Cezinha durante a Marcha dos Prefeito em Brasília que termina nesta quinta-feira, 30. “Não poderia deixar de gravar este vídeo dizendo da felicidade que a comunidade de Peixe hoje se encontra de estar recebendo esta Motoniveladora de recursos oriundos do nosso grande senador Eduardo Gomes, após reivindicar para ele que o município de Peixe com a dimensão territorial que tem não poderíamos ficar há 20 anos somente com uma motoniveladora, mostramos para ela a importância de recuperar as estradas vicinais e o quanto nós vamos avançar na melhoria do transporte escolar, para os nosso produtores e para todas as pessoas que utilizam as nossas estradas” disse o prefeito”.

A chegada do Motoniveladora no município chega em um momento que moradores da zona rural sofrem decorrente a falta de manutenção das estradas vicinais que piorou ainda mais com o forte período chuvoso deste anos. Além da motoniveladora, no final do mês de dezembro de 2022 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento liberou ao município de Peixe o valor de 955.000,00 para recuperação de estradas vicinais por meio do convênio 01242/2019.

Nas redes socais os Secretários Municipais de Infraetrutura e Agricultura Aier Ribeiro, Gestão e Finanças, Adilson da Silva, também comemoraram o recebimento da Motoniveladora.