Por Redação

Para conhecer mais sobre o poder do cérebro e das práticas neurocientíficas, os diretores escolares da rede municipal de ensino de Gurupi, participaram do Seminário Neurobusiness, promovido pelo Sebrae Tocantins. A programação foi dividida em dois dias (09 e 10 de agosto), no espaço de eventos Palacius Real, com a presença de especialistas renomados e ainda lideranças de diversas áreas e setores do empreendedorismo da cidade. O evento ofereceu uma rica oportunidade para os participantes expandirem seus conhecimentos e explorarem novas abordagens voltadas ao desenvolvimento profissional.

O evento também foi cenário importante para reunir o poder da educação e o dinamismo empresarial e se transformou em uma vitrine para novas perspectivas educacionais e oportunidades únicas de colaboração entre os setores público e privado.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, destacou a importância da união de setores para o desenvolvimento da cidade.

“É muito importante ter essa movimentação, proporcionando conhecimento, enriquecendo nossas mentes em prol do desenvolvimento positivo dos negócios em todos os setores. E na nossa administração não é diferente, sempre buscamos evoluir por meio do conhecimento. E a neurociência é um caminho fantástico para realizar as mudanças necessárias rumo ao sucesso. Queremos ver Gurupi sempre no topo”, ressaltou.

O secretário municipal da educação, professor Davi Abrantes, comentou que essa é uma parceria que vem dando certo. “Sempre oportunizamos conhecimento de qualidade para nossa equipe da SEMEG. E ter a participação deles no Seminário Neurobusiness é prova disso. Nossa visão educacional ganha uma nova dimensão com as abordagens neurocientíficas aliadas ao mundo dos negócios. Essa colaboração demonstra que, ao unir esforços, podemos pavimentar um caminho promissor para o futuro da educação em nossa região”, disse.

O Seminário Neurobusiness proporcionou uma rica imersão na interseção entre a neurociência e as práticas de negócios, oferecendo um terreno fértil para inovação e aprimoramento das estratégias educacionais. A diretora do CEMEI Irmã Divina, Maria Keliane Alves, que participou da programação, conta que “esse foi um momento que proporcionou uma reflexão sobre a necessidade de mudanças de paradigmas para o alcance dos objetivos. Um momento de excelência. Pra mim, a frase que definiu esses dias de conhecimento, foi o quanto é importante mudar. Afinal, quem não Muda, Dança”.

Neurobusiness

O Neurobusiness é uma área de estudo que combina conceitos da neurociência e do mundo dos negócios. Ele busca compreender como o funcionamento do cérebro humano pode influenciar as decisões empresariais, o comportamento dos consumidores, a liderança e outras áreas relacionadas ao universo empreendedor.

Texto: Por Fabíola Sélis – Ascom SEMEG