por Redação

Os atendimentos estarão disponíveis até o dia 14/01, nos horários das 07:00h às 11:00 e das 13:00h às 17:00h, mediante apresentação de original e cópia da certidão de nascimento do aluno, histórico escolar ou declaração, carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, foto 3×4, cartão de vacina, cartão do SUS e também do NIS, para quem recebe benefícios.

Para a realização da matrícula é necessário que os pais ou responsáveis compareçam nas datas e horários definidos em quaisquer das duas unidades municipais de ensino correspondentes ao local em que a criança ou estudante será matriculado, portando toda a documentação exigida e fazendo o uso da máscara em cumprimento aos protocolos de proteção contra a Covid-19.

Também é necessário que os pais ou responsáveis apresentem no local da matrícula o termo declaratório de doença crônica e/ou degenerativa do aluno, bem como atestado médico em caso de comprovação a algum grupo de risco da Covid-19 e documentação médica que comprove intolerância da criança a algum tipo de alimento para ajustes na merenda escolar.