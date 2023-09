Semed de Cariri do Tocantins apresenta servidoras aprovadas em processo seletivo para o cargo da Diretoria Escola

Por Redação

Na tarde desta sexta-feira, 22/09, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Cariri do Tocantins, por meio da Comissão Municipal do Processo Seletivo de Diretoria Escolar, realizou a apresentação oficial das servidoras aprovadas ao cargo de Diretoria Escolar das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Educação.

As etapas do processo seletivo aconteceram durante o mês de julho e foi aberto à participação de servidores efetivos no quadro do magistério, habilitação em Pedagogia ou licenciatura específica com pós-graduação em Gestão, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação ou áreas afins, entre outros requisitos obrigatórios.

Foram aprovadas as servidoras Miriã Souza Torres e Eleuma Luciano da Silva, que respectivamente foram nomeadas para assumir todas as responsabilidades e funções como diretoras da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges e do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Luzia Souza Ferreira.

Na ocasião, as duas servidoras classificadas a assumirem oficialmente o cargo foram empossadas em uma cerimônia realizada no prédio sede da Prefeitura Municipal, com a presença da secretária municipal de educação, Marília Medeiros, juntamente com o secretário interino de administração, Warley Vaz, entre outros servidores da educação.