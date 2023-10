Semana: Senador Eduardo Gomes recebe a prefeita Josi Nunes e o deputado Eduardo e se destaca como o maior destinador de recursos para investimentos em Gurupi

Por Redação

Segundo o senador, somente nesta semana, foram pagos o valor de R$ 4,2 milhões nesta sexta-feira, 20, referente a segunda parcela da pavimentação e drenagem de várias ruas e avenidas, e anunciado o montante de R$ 600 mil para a implantação da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veterinária do Tocantins no município.

“Assim como estamos fazendo em outros municípios do estado, Gurupi tem sido beneficiada com a destinação recorde de recursos na sua história vindo do nosso mandato. Aqui em Brasília, trabalho diuturnamente para conseguir levar cada vez mais investimentos para a melhoria de vida do nosso povo”, garantiu o senador.

O senador também destacou a boa relação e o diálogo aberto que mantém com a prefeita Josi Nunes sobre as demandas do município.

UPA Veterinária do Tocantins

Também nesta sexta-feira, 20, o senador Eduardo Gomes recebeu o deputado estadual Eduardo Fortes e garantiu a destinação de R$ 600 mil para a implantação da primeira UPA Veterinária do Tocantins, em Gurupi.

A UPA Veterinária será instalada no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi. A unidade irá oferecer atendimento gratuito a animais de famílias carentes, entre outros, buscando assim, democratizar a assistência veterinária na região sul e sudeste do estado.