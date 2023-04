por Redação

Nos próximos dias, de 10 a 14 de abril, será realizada a Semana de Jornalismo da Universidade de Gurupi – UnirG. O evento será transmitido online, pelas redes sociais do curso. O participante contará com palestras, mesas-redondas e um momento de diálogo entre acadêmicos (as) e a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição.

Com o tema “Jornalismo digital: novas demandas na era da plataformização”, o evento remoto tem como objetivo integrar estudantes, profissionais de comunicação, professores e pesquisadores interessados que atuam não só na universidade, mas em outras regiões brasileiras.

Para a coordenadora do curso, professora Drª Ana Carolina dos Anjos “nós pensamos uma programação que trouxesse momentos de reflexão frente aos desafios que estamos vivendo na contemporaneidade, isto é, os processos da plataformização da sociedade, da midiatização profunda e o impacto de tudo isso no exercício da profissão do(a) jornalista”, afirmou.

Além da participação de todos os professores do curso, este ano a Semana do Jornalismo também contará com a presença do Centro Acadêmico (CA) na organização e mediação do evento.

“É preciso ter um olhar que complexifica a prática do jornalismo. Entender as discussões em nível global, local e, sobretudo, para os desafios do jornalismo digital no norte do país”, conclui Carol dos Anjos.

Programação

Modalidade Remota

Dia 10/04

19h: Abertura do evento, Momento com Comissão Própria de Avaliação (CPA), com mediação da professora Alessandra Duarte;

20h: Mesa redonda: “Ser Jornalista na era digital no sul do Tocantins: desafios cotidianos”

Convidado(a): Ceila Menezes (Assessoria de Comunicação) e Jairo Santos (Podcast e jornal digital) e mediação do professor Maurício Hashizume

Dia 11/04

19h30 – Palestra: A plataformização da sociedade e as mudanças no trabalho jornalístico

Convidada: Ana Flávia Marques da Silva (USP-SP) e mediação da professora Carol dos Anjos

Dia 13/04:

Palestra: “Novas cartografias do jornalismo independente: narrativas territorializadas”

Convidadas: Jayanne Rodrigues (Estadão-SP e Curadoria Cajueira- Nordeste) e Vanessa Vieira (Jornal Digital Correio Lavrado (Roraima) // Mediação: professora Anette Bento

Dia 14/04

Palestra: Assessoria de Comunicação na era digital: pensando o local

Convidado: Jornalista Clifton Morais e mediação da presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo, a acadêmica Valesca Gonçalves. (*)