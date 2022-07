De acordo com o Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) o número de veículos registrados em Araguaína quase dobrou desde 2010, passando de 67.087 para 130.985 no ano passado. Para diminuir o impacto desse crescimento no congestionamento nas ruas, a ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito) vem realizando diversas alterações no trânsito. A mais nova melhoria é a sincronização dos semáforos para onda verde.

Além da agilidade, o presidente da ASTT, Diogo Esteves, explica que a técnica resulta em trânsito mais seguro.

“Se os semáforos não estão sincronizados e o motorista fica muito tempo parado acaba perdendo a paciência, fura o sinal vermelho e é um risco maior de colisões. Então, essa mudança contribui para o seguimento das normas, o que evita acidentes”.

A sincronização é um desafio permanente e depende de estudos e planejamento para resultar em mais fluidez. “Nós levamos em consideração a distância entre os cruzamentos e a velocidade média na via. Quando o veículo sai do primeiro semáforo, ao chegar no semáforo seguinte da mesma via já o pegará aberto e continuará em movimento”, afirma Diogo. Para manter o pareamento, é usada uma placa com GPS (Sistema de Posicionamento Global).

O serviço já foi realizado em trechos de quatro vias e será levado para toda cidade em 2022. Os equipamentos estão sincronizados na Rua das Mangueiras, com Rua das Palmeiras e Treze de Dezembro; Rua Ademar Vicente Ferreira com avenidas Cônego João Lima, Primeiro de Janeiro, Treze de Maio e Tocantins; Avenida Primeiro de Janeiro entre as avenidas Prefeito João de Souza e Sadoc Correia; e Rua Santa Cruz com as ruas Rui Barbosa e Rodoviária.

Sinal em dois tempos

Outra mudança para melhora o fluxo nas vias é a implantação do sistema de semáforos em dois tempos nos cruzamentos. Em alguns locais o modelo já está em atividade, como o cruzamento da Avenida Tocantins com a Rua Sadoc Correia.

No local, a abertura do sinal verde era três tempos, abrindo para cada um dos dois sentidos da Avenida Tocantins e outro na rua Sadoc Correia. Agora, os dois sentidos da Avenida Tocantins abrem ao mesmo tempo e ficou proibido virar à esquerda.

Novos equipamentos

A Prefeitura também realizou uma modernização dos semáforos em 19 cruzamentos de Araguaína. O novo equipamento é um modelo mais novo, que tem o LED mais forte, melhorando a visibilidade das três cores.

Além da revitalização, estão sendo instalados semáforos pela primeira vez em mais de 13 cruzamentos de Araguaína, sendo 4 na Via Norte. A medida foi tomada baseada em estudos técnicos realizados pela ASTT que identificaram os pontos que precisam de mais sinalização para melhorar a segurança e a trafegabilidade do trânsito.