Por Redação

No edital de convocação da assembleia publicado no dia 27 de janeiro de 2023, consta a pauta de reivindicações da categoria que não foi atendida pela prefeitura de Peixe.

“A categoria está sem reajuste na carreira desde 2020, e sempre buscando o diálogo sobre os direitos mas sem avanço, precisamos garantir o reajuste na carreira”, disse Gabriela Zanina.

Entre as reivindicações está a cobrança do pagamento do reajuste do piso do magistério referente ao ano de 2022, na carreira conforme a lei do PCCR do magistério municipal e o pagamento das progressões.

O Sintet já notificou a prefeitura sobre o índice do reajuste do piso do ano de 2023.