Segundo informações da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) informou que até às 14 horas deste domingo, 10, foram confirmados 06 novos casos de Covid-19 na cidade. Testaram positivo 05 homens, de 09 a 61 anos, e 01 mulher, de 21 anos.

Gurupi contabiliza neste domingo, 41.420 casos descartados; 08 suspeitos; 15.297 casos confirmados, destes 14.922 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 98 e 278 pessoas faleceram.

Vacina

Segundo informações do Integra Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, 62,53% da população do Tocantins foram vacinadas com a primeira dose, 33,36% com a segunda dose e 1,96% foi imunizada com a dose única da Janssen, somando assim 35,32% da população totalmente imunizada (2ª Dose + Dose única)

Em Gurupi 66.67% da população foi vacinada com a primeira dose, 34.40% foram imunizada com a segunda dose e 2.08% receberam a dose única da Janssen. Na soma aponta que 36,48% dos gurupienses estão totalmente imunizados (2ª Dose + Dose única)

Internações

O Hospital Regional de Gurupi não repassou informações sobre internações de pacientes.

Os hospitais Santa Catarina e Unimed estão sem pacientes em tratamento contra a Covid-19.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), também não há pacientes em tratamento contra a Covid-19.

Clique aqui para acessar a nota técnica explicativa da Vigilância Epidemiológica sobre os cálculos dos casos recuperados.