por Rredação

O evento iniciou com apresentação da missão da comunicação no setor institucional, explanando qual o papel da Secom dentro da instituição pública, estrutura e principais metas, além de abordar também quais os mecanismos devem ser adotados para ter o resultado esperado, fazendo chegar ao público externo uma informação mais clara e precisa.

Conforme a Secretária Municipal de Comunicação, Niceia Menegon, este Workshop foi pensado com o intuito de alinhar, aproximar e estabelecer fluxo de comunicação mais assertiva entre as equipes das pastas, Secom e Gabinete, bem como reforçar a presença digital.

“É um encontro desejado pela prefeita, para que possamos nos alinhar cada vez mais e construirmos uma gestão de sucesso, que a população de Gurupi merece”.

Para a Prefeita Josi Nunes esse alinhamento de atividades é essencial para ter sucesso no trabalho.

“Comunicação é necessária. Não adianta fazermos o melhor trabalho e ficar dentro de quatro paredes, precisamos levar isso à população e isso fazemos por meio da equipe de comunicação. A comunicação é fundamental, auxilia para obtermos resultados”, destacou.

A Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, expôs que o encontro foi bastante proveitoso, principalmente, para diagnosticar possíveis gargalos e serem administrados, melhorados e assim a informação ser mais assertiva. “Com esse alinhamento, quem ganha é o público externo que vai receber uma informação clara”, destacou.

O Presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, também participou do workshop e destacou ser um momento essencial para discutir a melhor maneira de segmentar a informação e como ela vai chegar ao público, porque é por meio dela, que a população vai enxergar o trabalho que está sendo feito. “No primeiro semestre trabalhamos muito elaborando planejamentos, levantamento de demandas da sociedade e agora é tocar o trabalho e mostrarmos à população”, expôs, completando que a gestão da Prefeita Josi Nunes é feita com base no diálogo.

Para completar a agenda de trabalho do dia, os secretários participaram de uma palestra com o tema: “Presença Digital, Imagem e Marketing Pessoal”, conduzida pelas profissionais da comunicação Graziela Guardiola e Lisane Bittencourt.