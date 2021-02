Em meio da guerra de (des)informações divulgadas áudios, entre eles de uma suposta servidora da saúde relatando o surgimento de uma nova Cepa do Coronavírus em Gurupi, o Secretário Municipal de Saúde, Zander Luis Guimarães, afirmou que não existe nenhuma investigação em Gurupi envolvendo a nova variante da Covid-19 no município. Ele comentou ainda sobre divergências nas informações do Vacinômetro da Covid-19 lançado hoje (22/02) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), que aponta Gurupi apenas 39,54% aplicadas das 4.124 doses recebidas, porém pelos dados do município 3.185 gurupienses foram vacinados. Confira também informações detalhadas do Vacinômetro da Covid-19 nos 139 municípios do Tocantins.

por Wesley Silas

A partir desta segunda-feira, 22, os moradores dos 139 municípios do Tocantins poderão acompanhar os dados das vacinas contra Covid-19 recebidas e aplicadas em seu município.

O Vacinômetro, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), detalha quantidade de doses recebidas, público-alvo vacinado, idade, profissão, sexo e ranking dos municípios por dose aplicada. Ao todo 106.500 doses foram recebidas pelo Estado do Tocantins, sendo que 37.414 foram aplicadas nas duas fases da vacinação.

Conforme o Vacinômetro (acesse aqui) Palmas recebeu 12.422 doses e aplicou 72,13% (9.960 nas duas etapas), Araguaína recebeu 9.310 doses e aplicou 58,74% (5.469 nas duas etapas), Gurupi recebeu 4124 doses a aplicou 39.54% (1.631 nas duas etapas), Porto Nacional recebeu 2.788 e aplicou 64.70% (1804 doses nas duas etapas).

Para o Secretário Municipal de Saúde de Gurupi o público vacinado em Gurupi é de 3.185 pessoas, divididos em 20 assistidos e 18 profissionais da Casa do Idosos, 1.890 profissionais da saúde, 1.026 idosos acima de 80 anos e 25 idosos acamados.

“Deve ter havido alguma inconsistência no sistema porque nós já realizamos hoje até às 13hs 3.185 doses. Sobre a quantidade das mais de 4 mil doses soma a segunda dose porque a gente ainda não recebeu esta quantidade. Os dados estão sendo lançados diariamente pelo pessoal da Vigilância, mas vou pedir para o pessoal averiguar para ver o motivo da diferença”.

Boatos sobre nova cepa da covid-19 em Gurupi

Um áudio espalhado pelo WhatsApp sobre a nova cepa do coronavírus chegou a casa de muitas famílias gurupienses. Nele uma mulher afirma a chegada de um paciente na UPA em estado grave e foi transferido para o Hospital Regional de Gurupi, onde estaria entubado.

“Sobre a questão desta nova Cepa não podemos confirmar porque não há nenhum laudo ou exames laboratoriais que confirme”, disse o secretário.

Números de novos casos e internações crescem

Segundo o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Gurupi, existem 626 pessoas em tratamento contra a Covid-19, deste total 08 homens entre 38 e 80 anos, e 05 mulheres, entre 44 e 94 anos encontram-se internados na UTI-Covid do Hospital Regional de Gurupi e dois homens de 48 e 67 anos estão internados no Hospital da Unimed. Na ala clínica desta unidade permanecem internados uma mulher de 44 anos e um homem de 33 anos. N ala clínica-covid do HRG estão em tratamento, três homens entre 50 e 93 anos e uma mulher de 64 anos.

Estatística Hospitalar