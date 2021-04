Share on Twitter

Jonilson Barbosa Costa, secretário Municipal de Finanças e esposo da prefeita de Figueirópolis, Jakeline Pereira dos Santos, faleceu na tarde desta segunda-feira, 12, no Hospital Regional de Gurupi. Em nota de Pesar, o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Talismã, Diogo Borges, lamentou o ocorrido. Também em nota, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, juntamente com seu vice-Gleydson Nato pediram que o “Pai Celestial conforte o coração dos familiares e amigos”.

O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), prefeito de Talismã, Diogo Borges, em nome dos demais prefeitos e das prefeitas, lamenta com profundo pesar o falecimento de Jonilson Barbosa Costa , secretário Municipal de Finanças e esposo da prefeita de Figueirópolis, Jakeline Pereira dos Santos, ocorrida na tarde desta segunda-feira, 12, no Hospital Geral de Gurupi, infelizmente mais uma vítima das complicações da COVID-19.

Jonilson tinha relevantes serviços prestados em Figueirópolis e vinha conduzindo com muito profissionalismo as finanças do Município. Deixa um legado de grandes trabalhos.

Que Deus em sua infinita bondade e misericórdia possa confortar os corações e as mentes dos amigos e familiares enlutados.

Diogo Borges

Presidente

Nota de.pesar

É com imensa tristeza e pesar que a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o Vice-prefeito, Gleydson Nato, lamentam o falecimento de Jonilson Barbosa Costa, de 44 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 12 de abril, em Gurupi.

Jonilson é esposo da prefeita do município de Figueirópolis, Jakeline Pereira dos Santos, e também foi secretário municipal de Finanças de Figueirópolis, deixando sua parcela de contribuição àquele município.

E neste momento de dor, rogamos ao Pai celestial que conforte o coração dos familiares e amigos.

Gurupi, 12 de abril de 2021.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato

Vice-prefeito de Gurupi