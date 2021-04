Share on Twitter

A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins (Undime/ TO), promoveu o XII Fórum Estadual Ordinário, tendo como pauta o tema “Desafios e Perspectivas da Educação Municipal no Contexto da Pandemia”.

por Redação

O evento ocorreu nos dias 27 e 28 de abril de 2021. As palestras e debates tiveram transmissão pelo canal de Youtube da instituição e a eleição foi realizada pela plataforma Google Meet, em torno de 3 mil pessoas assistiram às palestras e mais de 100 Dirigentes Regionais participaram da eleição.

Na abertura do Fórum houve a apresentação poética do Secretário de Educação de Tocantínia, professor André Goveia que recitou a poesia Nós Vamos Vencer , onde aborda situações adversas da pandemia que podem ser vencidas pela força da união da humanidade.

Durante o Fórum houve a eleição da nova diretoria da Undime Tocantins para o biênio 2021/2022 que elegeu o Secretário de Educação de Tocantínia, André Goveia como Delegado Nacional da Undime Tocantins.

Para André Goveia é uma responsabilidade e ao mesmo tempo uma oportunidade ímpar de servir aos dirigentes municipais de Educação do Tocantins como delegado representativo nacional da seccional Tocantins.