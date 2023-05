Share on Twitter

A Secretária afirmou que a vinda a Gurupi tem como objetivo participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA Organizada pelo Tribunal de Justiça, visando a INSTALAÇÃO DE CASA ABRIGO EM GURUPI e para participar de um evento alusivo ao Dia das Mães organizado pela Associação Roda Viva , que tem como presidente de Honra o Deputado Estadual Eduardo do Dertins.

Agenda da Secretária Estadual da Mulher – Berenice Barbosa

14h Abertura da Audiência Pública do Tribunal de Justiça ;

Tema : Casa de Abrigo as Mulheres.

Local: Centro Cultural Mauro Cunha

Avenida Maranhão entre as ruas 2 e 3

16:30 Visita ao Presidente da Unirg, Dr Thiago Miranda, objetivando parceria as ações da Secretaria Estadual da Mulher em Gurupi e Municípios circunvizinhos.

Endereço : Centro Administrativo da Unirg , Avenida Pará .

18h – Rádio Nova FM, 104,9, entrevista ao Programa Tribuna do Povo, jornalista José Manuel Vilhena ;

19h – Evento Mães no Cinema da Associação Roda Viva, Parcerias: Secretaria da Estadual da Mulher e Deputado Estadual Eduardo do Dertins .

Local : MOBI CINE

AVENIDA MARANHÃO ENTRE AS RUAS 10 E 19.

De acordo com a Secretária da Mulher Berenice Barbosa, a secretaria está articulando políticas voltadas a garantia de direitos, à proteção, ao acolhimento, à eliminação de todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres.

Gurupi é a cidade escolhida para ser polo da Secretaria da Mulher objetivando atender a Região Sul, estabeleceremos canais de comunicação com os cidadãos para receber consultas, denúncias e prestar informações.

Para Dra Leila Bonagura é muito bom receber a Secretária Estadual da Mulher em Gurupi, uma vez que a valorização da mulher é primordial no desenvolvimento de toda gestão pública.