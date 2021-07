Por Redação

Segundo os infectologistas, a primeira dose provoca o sistema de defesa a produzir anticorpos; a segunda dose reforça essa produção de anticorpos.

A Secretaria de Saúde de Gurupi reforça o chamamento às pessoas que já tomaram a primeira dose que procurem a Policlínica, das 8 às 17 horas, para tomar a segunda dose, caso esteja no período indicado no cartão de vacina.

O diretor de Vigilância e Proteção à Saúde, Marcus Teixeira Marcolino, explica que uma dose estimula a resposta imunológica, e depois de um certo tempo tem um reforço dessa dose para potencializar essa defesa e a pessoa ficar imunizada. “É importante não perder o prazo. Tem muitas vacinas que se você perder o prazo tem que fazer todo o esquema vacinal. Então quando você tem a Coronavac, por exemplo, que tem um prazo de 28 dias, é porque teve um estudo que comprovou que nesse período teria a resposta do estímulo, então se você toma antes ou depois do prazo não terá a mesma eficácia. Tomar a segunda dose no prazo correto é de suma importância”, explica.

Conforme Marcolino, tem pessoas que alegam que tomaram as duas doses e tiveram a doença, mas os dados comprovam que quem tomou dentro do período correto os resultados são super positivos. “Inclusive, as primeiras pessoas que tomaram a Coronavac e receberam a segunda dose dentro do período, os nossos dados revelam que o índice de complicações foi baixíssimo”, revelou.

Intervalo entre 1ª e 2ª Doses:

Ø Coronavac – 28 dias

Ø Pfizer– 90 dias

Ø AstraZeneca – 90 dias