Secretária de Saúde de Dueré não respeita Decreto e aparece em festa política

“A política em Dueré está começando agora a saúde e o poder público não consegui mais segurar a população. Em Gurupi as campanhas há meses estão desenfreadas”, justificou a Secretária de Saúde, Mariana da Silva Coelho, após ser flagrada em um vídeo que está circulando nas redes sociais no município de Dueré, no sul do estado.

por Régis Caio

A secretária municipal de saúde de Dueré, Mariana da Silva Coelho, foi flagrada participando de uma festa política da cidade. No vídeo várias pessoas estão aglomeradas e não respeitando o decreto municipal que segue em vigor, no momento de pandemia provocada pelo Coronavírus.

O município de Dueré já confirmou 110 casos de Covid-19, 03 óbitos e no momento existem 04 casos sendo monitorados, 03 casos suspeitos e um paciente em tratamento. Porém, moradores denunciam a Secretária de Saúde, Mariana da Silva Coelho por não cumprir o Decreto Municipal e ter participado de aglomerações em festa política no momento em que países da Europa estudam medidas duras de isolamento diante ao aumento de novos casos entendido como a segunda onda da pandemia.

O empresário Paulo é proprietário de uma loja de conveniência de bebidas e refeição. Segundo ele, depois de ter sido perseguido pela Secretária de Saúde, ele se surpreendeu com a secretária da saúde devido ela não respeitar o último decreto que ela participou da sua elaboração.

“As pessoas que estão na linha de frente deveriam, pelo menos, dá exemplo, inclusive a secretária de saúde. Não concordo com isso nesta moagem com músicas indecentes. Será que o coronavírus acabou, mas pelo que eu sei ainda não encontraram vacina. Antes era um tal de fica em casa e houve perseguição em bares e restaurante e agora a secretária está deste jeito. É feio e deveria dar exemplo”, disse o empresário Paulo. Ele informou que teria sido perseguido pela secretária que ameaçou fechar o seu comércio, conforme pode ser ouvido no áudio abaixo:

O que diz a secretária:

Em resposta, a Secretária de Saúde, Mariana da Silva Coelho, alegou que estaria as denúncias seriam perseguição política contra ela e que não aceita interferência na sua vida social.

“Estava em uma local particular com minha família sem ingestão de bebidas alcoólicas da minha parte. Independente de meu cargo sou uma pessoa comum”, explicou.

Quanto ao cumprimento do Decreto, Mariana disse o Decreto permite abertura de bares. Ela alega que em Dueré não há nenhum caso de Covid-19, contrariando assim o Boletim Epidemiológico que aponta no momento 04 casos sendo monitorados, 03 casos suspeitos e um paciente em tratamento.

Em nossa cidade não possui nem um caso se quer de Covid-19. Então, achamos o momento de ajudar os comerciantes locais o qual não havia pessoas de outras cidades.

“Não entendo a indignação da oposição que vive de farra pinga é foguete tentando difamar minha imagem como gestora é um bom trabalho dentro da saúde”, disse.

Festas se tornaram comuns na cidade

Imagens de festas regadas a muita bebidas ao som de funk com mensagem de desvalorização da mulher em Dueré foram o assunto de grupos de redes sociais: