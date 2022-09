Por Carine Flores

Por falta de chuvas, no mês de setembro o tempo fica mais seco na região Centro-Oeste e em partes do Norte do País e, consequentemente, doenças respiratórias podem surgir. Para a médica otorrinolaringologista Andreza de Castro, que atende no AME (Ambulatório Municipal de Especialidades), da Secretaria da Saúde de Araguaína, a baixa umidade do ar registrada na cidade provoca o aumento de doenças e desconfortos.

“Nesta época, o ar seco causa o ressecamento da mucosa nasal, prejudicando suas funções de barreira e de umidificação do ar inspirado. Além disso, a inalação de fumaça proveniente das queimadas, mais frequentes nesta estação do ano, também geram dano ao sistema respiratório”, explicou a especialista.

Ainda de acordo com a médica, as principais doenças diagnosticadas no mês de setembro são: rinite, bronquite, sinusites, asma e em casos mais graves até pneumonia. Além dos sintomas respiratórios, o clima seco pode causar irritação nos olhos e problemas na pele, como ressecamento e alergias.

Para orientar a população sobre os cuidados com a baixa umidade do ar, a profissional destaca sobre algumas medidas simples, que qualquer pessoa pode adotar para reduzir os incômodos. Uma delas é manter uma boa hidratação, com a ingestão regular de água, pois a desidratação do organismo dificulta a umidificação das mucosas o que gera desconforto.

Outras medidas são usar hidratantes nasais em forma de gel, podem amenizar os desconfortos nas vias respiratórias; utilizar umidificadores de ar, bacias com água e toalhas molhadas, principalmente em ambientes com uso de ar condicionado (que tornam o ar ambiente ainda mais seco) também são boas alternativas nesse período; e o uso de óculos de sol, sombrinhas e chapéus, que são ótimas alternativas para amenizar o impacto do sol.

Cuidados com a pele

A Secretaria da Saúde de Araguaína também orienta sobre os cuidados com a exposição solar. O horário entre 10 e 16 horas tem grande incidência de raios ultravioleta, principais responsáveis pelo surgimento de doenças de pele, como o câncer. A dica é evitar a exposição ao sol nos horários citados acima, mesmo que o tempo esteja nublado. Também é recomendável permanecer em locais com sombra, e aplicar protetor solar.

Unidades de atendimento

Em caso de doenças relacionadas ao tempo seco, a população pode procurar a UBS (unidade básica de saúde) mais próxima para casos leves. Em caso mais graves, as unidades de pronto atendimento estão disponíveis 24 horas: o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).