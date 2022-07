Participam do Congresso Nacional, representando Gurupi aos demais municípios com experiências exitosas na rede pública de saúde, o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes, e o coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS de Gurupi, Edson Cardoso Teixeira, com apoio do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins – COSEMS-TO.

Para o secretário municipal de saúde, Sinvaldo Moraes, a importância de estar representando Gurupi em um evento nacional demonstra a capacidade da equipe e o potencial que Gurupi possui para colaborar e ser referência para outros municípios. “Gurupi está muito bem representado aqui em Campo Grande, a nossa experiência foi um sucesso, estou empolgado e torcendo para que esse projeto se torne referência para outros municípios, que seja a nossa contribuição ao SUS” celebra Sinvaldo, que aguarda a avaliação da comissão julgadora.

“Foi emocionante, além da troca e compartilhamento com outras experiências de sucesso no Brasil. Estou muito feliz em compor a “vitrine” de práticas exitosas do SUS, é resultado do trabalho sério e comprometido que temos. Representar Gurupi para todo o Brasil, no Congresso do CONASEMS, me incentiva a continuar e fazer mais pela comunidade que estou inserido, além de poder contribuir com outros municípios também” pontua Edson, contente com o reconhecimento na expectativa do resultado da premiação.

Projeto finalista do Prêmio

O Mapa de Abrangência das UBS’s foi desenvolvido pelo coordenador dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, Edson Cardoso Teixeira, e surgiu da necessidade de mapear e reorganizar a área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde da Família, como forma de adequar o fluxo de pacientes e a capacidade de atendimento das equipes de Saúde da Família. Tudo isso de forma dinâmica e acessível para os usuários, agentes de saúde e servidores da saúde, em geral.

O desenvolvimento da ferramenta não teve custos para o Município e foi construída de forma gratuita e online. Foi utilizado dados do sistema próprio de informação de saúde do município (PRIMUS) e outros levantamentos junto às equipes de saúde para traçar um desenho da situação socioeconômica e demográfica da zona urbana do município de Gurupi.

O Projeto está entre as seis experiências exitosas do Estado, no Sistema Único de Saúde – SUS, promovida pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO).

Acessível a todos

O Mapa de Abrangência das UBS é uma ferramenta digital de mapeamento de todas as áreas de cobertura das Unidades Básicas de Saúde. A partir dela, o morador poderá identificar exatamente à qual UBS a sua residência pertence, disponibilizando também o endereço e o telefone da UBS. Já para os servidores da saúde, têm facilitado o planejamento e informações mais detalhadas para cumprir suas atividades.

O Mapa está disponível no site da Prefeitura de Gurupi, no link https://www.google.com/maps/d/ u/0/viewer?ll=-11. 73706745795747%2C-49. 08909080000001&z=13&mid=1QEb_ szoz2lmYZh3oxygGgA9GtSuwGapi