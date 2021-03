Por Redação

Os atendimentos continuam de forma remota, através do whatsapp 63 9 9971-2198, Central de Relacionamento 0800 570 0800, Portal Sebrae Tocantins e Redes Sociais

“Pensando no bem-estar coletivo, e principalmente em seus clientes e colaboradores, o Sebrae Tocantins decidiu suspender o atendimento presencial em todas as agências do Sebrae no Estado, por período indeterminado. Os atendimentos continuam de forma remota, através do WhatsApp (63) 9 9971-2198 das 8h às 18h, Central de Relacionamento – 0800 570 0800 – funcionando 24h, Portal Sebrae Tocantins e Redes Sociais”,.informou a assessoria de Sebrae.

De acordo com o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, a decisão levou em conta a permanência da necessidade de contenção de transmissão do novo coronavírus. “Com nossos colaboradores em home-office, os pequenos negócios continuarão buscando atendimento e informações com consultores especializados através dos nossos canais remotos”, afirma.

As capacitações e os eventos presenciais também estão suspensos. Em breve o Sebrae divulgará em seus canais de comunicação as ações que serão realizadas de forma online. Enquanto isso, os empreendedores poderão se inscrever e se capacitar em cursos 100% on-line, 100% gratuito e com certificado no Portal Sebrae: www.sebrae.com.br/tocantins. Nosso canal Tira Dúvidas Sebrae – Coronovirus também está ativo pelo Whatsapp Sebrae.