por Redação

Muitos sabores, texturas e experiências estarão à disposição na Vila Gourmet, de 12 a 14 de agosto, na Feira Gastronômica de Taguatinga, localizada no Espaço Nobre. A iniciativa, que é da Prefeitura Municipal de Taguatinga, tem o apoio do Sebrae e deve fomentar a economia da região, juntamente com o Festejo de Nossa Senhora D’Ábadia e as Cavalhadas de Taguatinga.

Com o objetivo de preparar os micro e pequenos negócios da região para a realização do evento, o Sebrae Tocantins promoveu a capacitação dos expositores, oferecendo oficinas e palestras que asseguram uma boa exposição e conformidade com os critérios de segurança na comercialização de produtos alimentícios.

Conforme a Gerente do Sebrae, Fabíola Wolney, o momento é de tradição e potencial econômico para a região. “O festejo e as Cavalhadas fazem parte da cultura do sudeste do Tocantins, são tradicionais na região, e o Sebrae acredita que eventos desse porte aquecem a economia e impactam positivamente no comércio local, além de atrair, fomentar o turismo das Serras Gerais e gerar renda através do empreendedorismo”, enfatiza.

Nesta edição, o formato será diferente. A Vila será estruturada a partir de 10 containers que estarão comercializando pratos típicos da região.

Programação

10/08 – Quarta-feira

22h – Forró na Feira Coberta

local: Espaço Nobre

11/08 – Quinta-feira

22h – Forró na Feira Coberta

local: Espaço Nobre

12/08 – Sexta-feira

15h – Cavalhadas

Local: Campo Gramado

22h – Forró na Feira Coberta

local: Espaço Nobre

23h – John Amplificado e Tauan do Piseiro

local: Espaço Nobre

13/08 – Sábado

8h – Vaquejada

Local: Parque de Vaquejada Santa Maria

15h – Cavalhadas

Local: Campo Gramado

22h – Forró na Feira Coberta

local: Espaço Nobre (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)