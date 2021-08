O Sebrae Tocantins, em parceria com a Prefeitura de Palmas, promove neste sábado, 7, a partir das 9h, a palestra: SAEB, BNCC E PANDEMIA – uma perspectiva sobre esses desafios. O objetivo é discutir sobre o ensino e a educação durante a pandemia. O evento será on-line e gratuito pelo canal no YouTube da plataforma Palmas Home School. As inscrições podem ser realizadas pelo link https://urless.in/XLumB

A palestra, voltada para professores e profissionais da educação básica, será ministrada pela especialista em Educação Especial, Guaciara Fornaciari. Ela irá discutir fatores que podem interferir no desempenho dos estudantes, além de explicar a importância dos diagnósticos do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), no contexto de pandemia.

Segundo Viviane Albuquerque, gerente do Sebrae Palmas, a educação básica sofreu com os efeitos da pandemia e para a retomada das aulas é preciso ter um novo posicionamento. “A palestra vai orientar os professores da rede de educação municipal, para que possam identificar as dores dos alunos e, a partir disso, será possível a adoção de abordagens que privilegiem a aprendizagem mais aberta, flexível e personalizada, de acordo com o que o discente necessita”, explicou.

Sobre a palestrante

Guaciara Fornaciari Marcos Alexandre é fonoaudióloga clínica e educacional, terapeuta infantil DIR Floortime pelo ICDL e especialista em Educação Especial. Durante 10 anos trabalhou e vivenciou a rotina escolar. Atuou como coordenadora, treinadora de equipes administrativo-pedagógicas, realizou atendimento aos pais, planejamentos, projetos e centenas de matrículas e fidelizações de alunos e fundou uma escola. Hoje realiza treinamentos presenciais e on-line para professores. Faz mentoria e supervisão para professores e especialistas da área da Saúde para que consigam alcançar os resultados. Promove palestras e oficinas para famílias em escolas, realizando formação de pais com conteúdo de desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística, afetividade, relacionamento com pais e filhos, entre outros.

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)