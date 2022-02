Share on Twitter

Uma comitiva formada por representantes do Sebrae Tocantins e a Prefeitura de Gurupi, realizou uma visita técnica no Estado de Santa Catarina nesta terça-feira (15). O grupo conheceu a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Secretaria Municipal de Turismo, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e o Sapiens Park, o parque de inovação de Florianópolis. O objetivo da missão é prospectar ações diversas para aplicação das boas práticas em Gurupi e cidades da Região Sul do Tocantins.

Participaram da comitiva, a prefeita de Gurupi Josi Nunes, acompanhada da secretária de Ciência e Tecnologia, Lady Sakai; o chefe de gabinete, José Carlos Bessa e a coordenadora do Inova Gurupi, Adriana Terra. Representando o Sebrae, a gerente da Regional Sul, Paula Alencar e o gestor de políticas públicas, Thiago Milhomem.

“O que buscamos é a implementação de boas práticas na cidade de Gurupi e em toda a Região Sul do Tocantins, o que trará benefícios e vai impulsionar o desenvolvimento da nossa região”, afirma a gerente do Sebrae, Paula Alencar.

O gestor Thiago Milhomem ressaltou que “a visita técnica para conhecer o ecossistema de inovação é de fundamental importância, inclusive com a participação da prefeita, é um passo que o Sebrae dá em direção ao desenvolvimento do ecossistema de inovação em Gurupi, tendo em vista que a inovação ela perpassa pelo poder público, empresas, instituições e a academia e todos esses estão aqui representados nesse grupo de trabalho que busca o mesmo ideal”, finaliza. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)