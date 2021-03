A reunião aconteceu na última segunda-feira, 01_

Por Redação

O diretor superintendente, Moisés Gomes, esteve reunido na tarde desta segunda-feira, 1º de março, com o presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), prefeito Diogo Borges, para discutir parcerias sobre o Projeto Cidade Empreendedora.

“Como temos vários prefeitos e prefeitas que foram eleitos, é fundamental nos reunirmos para discutir temas, logo nos primeiros 100 dias de mandato, que vão contribuir para modernizar a gestão pública e estimular o desenvolvimento para que tenhamos cada vez mais uma cidade empreendedora. A parceria com a ATM é exatamente para fortalecer esta atuação em rede dos municípios com o apoio do Sebrae”, afirma o superintendente.