por Redação

Para celebrar a inventividade e a criatividade dos prefeitos que aplicam suas competências para transformar sonhos e projetos em realidade, no próximo dia 13 de junho, às 18h30, no auditório da Fecomércio, o Sebrae Tocantins realizará a premiação do XI Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE).

A iniciativa reconhece os prefeitos que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município e na modernização da gestão pública. O prêmio visa ainda assegurar que boas práticas de gestão empreendedora sejam reconhecidas e multiplicadas.

Dos 35 municípios inscritos em oito categorias, 23 municípios foram finalistas. Os projetos foram avaliados por uma Comissão Julgadora formada por técnicos de instituições renomadas, passando pelas fases de habilitação, pré-seleção, visitas técnicas e julgamento final.

Mais informações em https://www. prefeitoempreendedor.sebrae. com.br/regulamento/

Sobre o Prêmio

O evento marca os 20 anos de existência do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, que já é tradição em todo o país e desde 2001 destaca o papel inovador e empreendedor dos gestores públicos municipais. O prêmio está dividido em oito categorias: governança regional e cooperação intermunicipal; desburocratização; sala do empreendedor; compras governamentais; cidade empreendedora; inovação e sustentabilidade; marketing territorial e setores econômicos e, por fim, empreendedorismo na escola.

Municípios Finalistas

Almas

Araguaína

Babaçulândia

Barrolândia

Caseara

Colinas do Tocantins

Conceição do Tocantins

Dianópolis

Divinópolis

Esperantina

Filadélfia

Formoso do Araguaia

Gurupi

Mateiros

Miranorte

Nova Rosalândia

Palmas

Paraíso do Tocantins

Pau d´Arco

Peixe

Ponte Alta do Bom Jesus

Porto Nacional

Santa Fé do Araguaia

Tocantinópolis

Wanderlândia