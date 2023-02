por Redação

O maior carnaval da região Norte do país já tem data marcada em 2023. Entre os dias 17 e 21 de fevereiro às ruas de Gurupi serão tomadas por foliões de todo Brasil que irão participar da Festa do Momo. Com o objetivo de tornar o festejo ainda mais agradável para os participantes, o Sebrae Tocantins vai realizar, no próximo dia 14, a partir das 19 horas, a palestra “Boas Práticas na Manipulação de Alimentos”, voltada para os pequenos negócios da praça de alimentação do evento.

Paula Alencar, gerente do Sebrae em Gurupi, explica que a instituição vê a importância de capacitar os empreendimentos do ramo alimentício porque a gastronomia é algo marcante nas festividades, então, nada melhor que proporcionar as melhores experiências para aqueles que escolheram a cidade para curtir a festa.

“O Carnaval de Gurupi já é algo consolidado e a cada ano trabalha-se para seu crescimento, e isso perpassa por tudo o que o evento envolve. Além de dar visibilidade para o município e para o Tocantins, a festa impulsiona o desenvolvimento local com a geração de renda, e fomenta o comércio, o transporte, o lazer, e o setor de hotelaria, além da divulgação da cultura”, frisa.

A Festa do Momo da Capital da Amizade, como é conhecida popularmente, é uma realização da prefeitura municipal e conta com estrutura na Avenida Pará, próximo ao centro administrativo da UnirG, onde se apresentarão artistas nacionais e regionais. A programação traz também desfile e competições de blocos, rainha e rei momo.

Atrações Nacionais (programação)

17/02 – Neto LX

18/02 – Barões da Pisadinha

19/02 – João Bosco e Vinícius

20/02 – Babado Novo

21/02 – Humberto e Ronaldo