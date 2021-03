A situação é grave e para piorar o terror, imagens de carros enfileirados uma funerária em busca de apenas um corpo em um hospital, coloca pânico na sociedade que acompanha sofrimentos de seus doentes nas UTIs-Covid-19 dos hospitais e UPA-24hs. “Estamos passando por uma situação preocupante com 28 pacientes com suporte de oxigênio e isso é muito preocupante e alguns pacientes estão evoluindo para intubação”, explica o secretário de saúde de Gurupi, Zander Luís Guimarães no mesmo dia em que um Decreto Municipal autoriza o retorno das aulas presenciais.

por Wesley Silas

O ano de 2020 começou e iniciou uma nova pandemia da Covid-19 com o agravante da falta de aproveitar melhor o tempo para preparar a rede de saúde público, como é o caso da UPA-24hs de Gurupi onde os gestores públicos, quando puderam entre os meses de outubro e novembro, não tomaram medidas para canalizar oxigênio líquidos tornando estoque crítico de cilindros com risco de desabastecimento neste momento em que a carga viral desta nova variante em pacientes jovens e sem comorbidades ficou pior e a fila de vacina promete chegar ao público somente no próximo semestre, com o agravante do recente afrouxamento do decreto municipal permitindo o retorno das aulas presenciais, podendo ser considerado um episódio sui generis no momento de ascensão da pandemia.

No início da noite deste sábado, o taxista conhecido como Cobal chegou na UPA de Gurupi e teve que ser entubado dentro da ambulância do Samu. O caso de Cobal é um dos exemplos vivido por muitos gurupienses que lutam por oxigênio num cenário apocalíptico que poderia ser minimizado, caso, parte dos mais de R$ 6 milhões repassados pelo Ministério da Saúde tivesse sido investido preventivamente em equipamentos da UPA em 2020, a exemplo da implantação de uma central de oxigênio canalizada, assim como também ainda não aconteceu no Hospital Geral de Gurupi por meio da implantação de uma usina de oxigênio que o Estado pleiteia com fornecedores da iniciativa privada, porém preferem locar para terem mais lucros diante a grande demanda nacional.

“As equipes estão se desdobrando para realizar os atendimentos e não estamos passando por um momento fácil, mas estamos acompanhando de perto para buscar soluções devido a este aumento gigantesco de casos graves. Estamos a 200% da nossa ocupação, abrindo locais onde não temos mais nem condições de receber pacientes. Esta é a nossa situação”, disse o secretário de saúde de Gurupi, Zander Luís Guimarães, ao Portal Atitude

De acordo com o Secretário de Saúde, muitas pessoas estão sensibilizadas com os problemas e por vontade própria estão doando fraudas descartáveis. “Apesar de não está faltando este material as pessoas estão doando com o espírito voluntário e tudo que as pessoas queiram doar recebemos de bom grado”, disse.