Por Redação

Desde o final do ano passado, o número de pessoas com sintomas de doenças gripais tem sido constante em Araguaína. Além desses sintomas, registro de pacientes com características específicas de dengue está sendo mais comum nas UBS (unidades básicas de saúde). Para melhorar o acesso dos moradores ao diagnóstico preciso das doenças, a Secretaria da Saúde explica a diferença entre doenças gripais, dengue e destaca como é realizado o atendimento no município.

“Iniciamos o mês com um número ainda significativo de pacientes com sintomas de doenças respiratórias nas nossas unidades. Por causa dos sintomas parecidos entre essas doenças é comum a confusão das pessoas na hora de buscar atendimento e até mesmo na identificação do vírus”, explicou a superintendente da Atenção Básica, Thaize Helena Eneias.

Atualmente, o Município dispõe das UBS do Araguaína Sul, localizada na Rua dos Pinheiros, e UBS José Rezende, na Avenida C, nº 1035, no Setor Alto Bonito, que são referências no atendimento de pessoas com esses sintomas. De acordo com a Saúde, no mês de janeiro, a média de atendimento diário nas UBS referenciais foi de 400. Do início de fevereiro, até agora, foram realizados aproximadamente 200 atendimentos por dia.

Atendimento exclusivo

Para atender a população com sintomas gripais ou suspeita da covid-19, o Município ampliou o número de unidades de referência, além da UBS José Rezende, o número foi ampliado com a UBS Araguaína Sul. Os locais revezam o atendimento aos sábados, das 8 às 16 horas, e durante a semana, de segunda a sexta-feira, o funcionamento é das 7 às 19 horas, sem intervalo.

Gripe, H1N1 e H3N2

É importante diferenciar os sintomas da gripe, H1N1, H3N2, covid e dengue. Com exceção da dengue, todas são causadas por vírus e transmitidas por gotículas de saliva de uma pessoa infectada. Tosse, dor de garganta, febre, mal-estar, dores no corpo e cansaço são os sintomas mais comuns entre essas doenças.

No caso da gripe comum, calafrios esporádicos também podem ocorrer, além de febre de até 39°C, dor de cabeça, dores musculares e os sintomas podem durar de uma a duas semanas.

Já a H1N1 é uma gripe tipo A causada pelo vírus Influenza A. Os sintomas nesses casos são similares aos da gripe comum, porém com uma intensidade maior com febre alta, calafrios intensos, tosse seca e contínua e dores musculares.

O H1N1 tem mais chances de causar complicações respiratórias. Também tem duração de uma a duas semanas, porém os sintomas podem não aparecer todos juntos.

O vírus H3N2 é uma variante do vírus Influenza A e seus sintomas são febre alta no início do contágio, inflamação na garganta, calafrios, perda de apetite, irritação nos olhos, vômito, dores articulares, tosse, mal-estar e diarreia, principalmente em crianças.

Covid ou dengue

A covid-19 é uma doença respiratória aguda e a pessoa infectada apresenta febre, cansaço e tosse seca, que pode ser acompanhada de dor de garganta e dificuldade para respirar. Embora a maioria das pessoas apresente sintomas leves, a infecção pode evoluir para doenças respiratórias mais graves, como pneumonia.

Esses sintomas respiratórios não são frequentes na dengue. Além disso, a dengue é caracterizada por dores nas articulações, problemas gastrointestinais, manchas avermelhadas pelo corpo, além da queda no nível de plaquetas do sangue, o que leva aos sangramentos que caracterizam a forma grave da dengue.

Sintomas graves

Em casos de sintomas graves da dengue como sangramento gengival ou nasal, vômito persistente ou dor abdominal intensa e contínua a população deve procurar a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Anatólio Dias, localizada à Rua dos Pinheiros, no Setor Araguaína Sul.

Quanto aos sintomas graves da influenza ou covid-19, como dificuldade para respirar, perda de apetite, dor persistente ou pressão no peito, o atendimento é realizado no Hospital Municipal de Campanha, localizado na Rua das Tulipas, no Setor Jardim das Flores.