Por Redação

Conforme o Pe. José Marcos da Silva a repercussão da primeira experiência foi extraordinária e os próprios fiéis paroquianos pediram a continuidade a este trabalho.

“Ouvindo o clamor e pedido do povo, definimos que no dia 20 de Abril na Igreja Matriz as 19:30hs realizaremos a segunda missa de 2023 nesta temática. A missa acontecerá toda terceira quinta-feira de cada mês. Convidamos a todos para participarem e se encantarem com o Cristo Ressuscitado. Serão bênçãos sobre bênçãos. Já há alguns dias vários servos estão encanjados para o bom êxito da realização desta Eucaristia”, disse o Pe. José Marcos da Silva.