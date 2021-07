por Redação

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informa que nesta quarta-feira, 21, das 9h às 11 horas, o Canal de Emergência 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estará indisponível em razão da realização do teste do canal no novo prédio do Samu.

Durante o teste, o atendimento será feito pelo número (63) 3212-7995.