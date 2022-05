Por Redação

A fim de oferecer mais agilidade e comodidade aos moradores de Gurupi e região, o Sabin Medicina Diagnóstica anuncia sua nova unidade, localizada na região central da Capital da Amizade, na Avenida Pará, n.1.795, em frente ao Hotel Veneza.

A abertura de mais um posto de atendimento faz parte do plano de expansão do Grupo Sabin no Tocantins. Considerado um dos maiores players de medicina diagnóstica do país, o Sabin completa, em maio, 38 anos de mercado e 10 anos de atuação no estado, com presença também nos municípios de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Guaraí.

A nova inauguração está marcada para quinta-feira, 19 de maio, a partir das 18h. Os convidados poderão fazer visitas guiadas para conhecerem as instalações do laboratório e ter uma visão geral do investimento tecnológico do Grupo. Durante o evento, serão seguidas as normas sanitárias vigentes no município. E a partir do dia 20 deste mês a unidade estará aberta para o atendimento ao público.

Conforme a presidente Lídia Abdalla, que estará no Tocantins para a inauguração da nova unidade, a expansão é fruto dos bons resultados do Grupo no Tocantins assim como nos demais estados onde o Sabin está presente. “Os investimentos contínuos na evolução de um atendimento humanizado e de excelência técnico-científica permitiram que o Grupo Sabin conquistasse o marco de atendimento de 6,5 milhões de clientes em todo o país, entregando saúde de valor, por meio de um portfólio robusto que chega a 72 cidades brasileiras”.

E para a biomédica e gestora do Sabin no Tocantins, Nayara Borba, a nova unidade em Gurupi contará com infraestrutura para atender aos pacientes de forma ágil e com acessibilidade.

“Para nós do Sabin é uma grande satisfação poder expandir nossos serviços, e agora com seis guichês de atendimento poderemos atender mais de 150 pessoas por dia, preservando o jeito Sabin de ser. Estamos de portas e corações abertos para oferecer atendimento humanizado e serviços laboratoriais de excelência, com uma equipe técnica capacitada e investimento tecnológico contínuo para a população de Gurupi. Esperamos a visita de todos”, convida a gestora.

A nova unidade vai funcionar de segunda a sexta, das 6h às 18h, e aos sábados, das 6h ao meio-dia. Os pacientes serão recebidos com música ao vivo e poderão degustar um saboroso café da manhã para o desjejum.

Sabin no Tocantins

O Grupo chegou ao Tocantins em 2012 e, no ano de 2021, em Gurupi. Desde então, oferece serviços de excelência com investimento em tecnologia e inovação. Nestes 10 anos foram realizados quase 9 milhões de exames no estado, que contribuíram com o diagnóstico e a manutenção da saúde de milhares de famílias tocantinenses. Com tempo e dedicação, o Sabin expandiu sua atuação e hoje conta com 13 unidades de atendimento, incluindo os serviço móvel e Drive-Thru, empregando diretamente mais de 180 colaboradores, em cinco cidades do estado, atendendo ainda a municípios vizinhos, com um portfólio de mais de 5 mil exames.

Além do destaque em atendimento e precisão nos resultados, o Sabin é referência em equidade de gênero e diversidade. Fundada em Brasília, pelas bioquímicas Janete Vaz e Sandra Soares Costa, a empresa é reconhecida pelo empreendedorismo feminino e pela representatividade feminina entre seus colaboradores. No Tocantins, por exemplo, 82% do quadro é composto por mulheres e 73% dos cargos de liderança são exercidos por elas. Já em Gurupi, 100% das colaboradoras da nova unidade são mulheres.

O Sabin Medicina Diagnóstica é o único laboratório do estado com certificação ISO 9001 e 14001, e com Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos – PALC, desde 2014.

Sabin no Brasil

Fundado em 1984, em Brasília, o Grupo Sabin figura entre as 10 Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil e na América Latina, segundo o ranking do Great Place to Work Institute (GPTW). Atualmente, a empresa tem mais de 6,5 mil colaboradores, distribuídos por 323 unidades em 12 estados e no DF.