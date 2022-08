Share on Twitter

Por Wesley Silas

Segundo a prefeita Josi Nunes os desgastes naturais nas ruas do centro da cidade e a falta de qualidade nas pavimentação recentes fizeram com que o ano de 2021, quando chuveu mais do que o esperado tornou um grande desafio à gestão municipal. Em mensagem aos vereadores ela citou a necessidade de refazer a pavimentação da cidade que são mais de 500km.

“Para o orçamento de 2022, conseguimos com a bancada federal R$ 9,7 milhões para recapeamento. Os projetos já foram aprovados pela Caixa Econômica Federal e a licitação está agendada para este mês”, disse a prefeita.

Ainda segundo a gestora, com este recurso serão recapeadas as ruas: 7, 20, a continuação da Avenida Goiás que vai da Rua 13 até o Setor Boulevard, a continuação das Avenidas Pará e Maranhão, a Av. Amapá, as Ruas 15 e 16 e a Av. Livre.

Vias interditadas

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) informa que desde quarta-feira, 10, começou a ser interditados os seguintes trechos da Avenida Maranhão, a partir das 07h.

– Avenida Maranhão esquina com a Avenida Beira Rio;

– Avenida Maranhão esquina com a Rua 21 A;

– Avenida Maranhão esquina com a Rua Newton da Rocha;

– Avenida Maranhão esquina com a Rua 31 de março (Antiga Rua 20);

A interdição da Avenida é para realização das obras de recapeamento asfáltico. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, serão recapeadas as Avenidas Maranhão e Pará e a previsão é que nos próximos 15 dias serão interditados alguns trechos para a realização do serviço nas duas vias. A orientação é para que moradores e comerciantes não estacionem veículos nos trechos interditados para a execução da obra.

Dúvidas ou sugestões pelo telefone: (63) 3315-0076, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.