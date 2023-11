Rota Gastronômica de Gurupi será lançada nesta sexta-feira em Gurupi

Por Wesley Silas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins (Sebrae /TO), por meio do projeto de Agentes de Roteiros Turístico juntamente com a Prefeitura de Gurupi realizam em parceria com Sesc (Fecomércio, Senac), Conselho Municipal do Turismo de Gurupi (COMTUR) e Senai a Rota Gastronômica de Gurupi. O projeto tem o intuito de alavancar e gerar fluxo de turistas e geração de emprego e renda, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico local, com ênfase nos donos de pequenos negócios.

O catálogo da Rota Gastronômica Gurupi contará com 22 empresas de várias características. A reportagem do Portal Atitude esteve acompanhando os envolvidos no projeto em visita a cinco estabelecimentos, um deles é a franquia Cheirin Bão. Localizada na Avenida Maranhão entre as Ruas 02 e 03, Centro.

A empresa é administrada pela família de Maria Helena Oliveira Lima e atual há 03 anos e possui 04 colaboradores.

Fortunato Gastrobar

A Fortunato Gastrobar oferece uma culinária de novos sabores contemporâneos e conta como prato principal Filé ao molho de gonzola (filé bovino com molho cremoso de gorgonzola). A empresa é administrada pelo jovem empresário Fernando Moura que veio fazer faculdade de Ciências da Computação na UnirG em Gurupi e sentiu a necessidade de oferecer um ambiente ao público jovem e às famílias de Gurupi. Neste ano, o Fortunato Gastrobar completou 04 anos e o jovem empreendedor emprega 14 pessoas diretamente e 09 indiretas.

O Fortunato Gastrobar conta com dois ambientes, sendo um deles uma área gourmet no modelo Parrilla consagrado na Argentina e Uruguaia e se tornou tendência no Brasil.

Fortunato Gastrobar também considera a cozinha como o lugar mais importante e assegura aos clientes sua preocupação com a segurança alimentar.

Mutuquinha Bar

Outro empreendimento gastronômico que não poderia ficar de fora é o Mutuquinha Bar com seu ambiente familiar e que neste ano completa 18 anos oferecendo aos gurupiense o famoso disco de peixe, espetinho de peixe e uma variedade em espetinho de carne bovina, conforme explica o empresário Renato ao comentar a história do seu empreendimento situado na Av. Mato Grosso, 1445, Centro de Gurupi.

Império da Carne de Sol

Para finalizar, a breve apresentação do Rota Gastronômica de Gurupi, o recém inaugurado Império da Carne de Sol tem sabor da comida nordestina e tem como especialidade o escondidinho de carne de sol. O empreendimento é administrado por Divina Terezinha Rodrigues e passou 08 colaboradores.

Aos finais de semana (sexta e sábado) oferece aos seus clientes música ao vivo na Rua 12, nº 24, Eldorado, Gurupi-TO, na antiga sede do Espetinho Mutuquinha.