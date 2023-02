Por Redação

Os vencedores receberam R$ 2.000,00 de premiação e também a chave da cidade, que foi entregue pela prefeita Josi Nunes, que estava acompanhada dos vereadores Jair do Povo e Ronaldo Lira.

“Eles [Rainha e Rei Momo] terão a responsabilidade de receber os foliões de Gurupi, do Tocantins e do Brasil no maior Carnaval do Norte do país. É uma festa que estamos fazendo com muito carinho, está sendo tudo preparado para receber o folião com estrutura, com hotéis, restaurantes, bares, com segurança, com muita animação e com o nosso carinho”, destacou a prefeita Josi Nunes.