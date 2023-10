Roberto Pires recebe superintendente da SPU, Edy César, para tratativas de aquisição de terreno em Gurupi

por Redação

Opresidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, recebeu o superintendente da Secretaria do Patrimônio da União no Tocantins, Edy César Passos e o superintendente Regional do Trabalho do Tocantins, Jalson Jácomo do Couto, nesta terça-feira, 03/10, para dar andamento à aquisição de um terreno da SPU em Gurupi para construção de uma Escola de Referência do Serviço Social da Indústria (SESI).

A Escola SESI de Referência no município terá capacidade para 1.500 alunos/dia.