Restaurante Prazeres do Peixe estará presente na Rota Gastronômica de Gurupi

Por Wesley Silas

Nesta sexta-feira, 17, às 17h, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins (Sebrae /TO), por meio do projeto de Agentes de Roteiros Turístico juntamente com a Prefeitura de Gurupi realizam em parceria com Sesc (Fecomércio, Senac), Conselho Municipal do Turismo de Gurupi (COMTUR) e Senai a Rota Gastronômica de Gurupi. O evento acontece no Sesc Gurupi e entre as empresas que fazem parte da Rota está a Prazeres do Peixe, administrada pelo casal Juarilson Azevedo e Rita Rosângela Lino que tem como principal prato do Filé de Caranha.

A Rota Gastronômica de Gurupi será um catálogo contendo produtos e experiências gastronômicas da cidade de Gurupi – TO, com intuito de alavancar e gerar fluxo de turistas e geração de emprego e renda, de modo a impulsionar o desenvolvimento econômico local, com ênfase nos donos de pequenos negócios.

São apresentados 22 rotas em Gurupi e entre elas encontra-se o Restaurante Prazeres do Peixe, que tem uma concepção voltada ao sabor de peixe frescos com cardápio com seis variedades (ao molho, frito e grelhado) e para atender os clientes que não são adeptos ao peixe, o restaurante inclui no seu checklist carnes bovina, suína e de frango.

O empresário Juarilson Azevedo mostra um dos pratos exclusivos do Prazeres do Peixe.

Restaurante possuiu 14 colaboradores e oferece aos sábados uma boa música no estilo MPB e tem pratica responsabilidade socioambiental com destino correto ao óleo de cozinha usado que é guardado em um recipiente adequado e encaminhada para uma indústria de detergente e beneficia os seus colaboradores com a doação de todas as latinhas de alumínio que são destinadas à reciclagem.

Além do excelente cardápio e bebidas como as variedades de cervejas no ponto do gosto do consumidor, a higiene da cozinha chama a atenção pelo cuidado e por atender os protocolos dentro da legislação evitando a contaminação manuseio com os alimentos.

Localização

O Restaurante Peixaria Prazeres do Peixe fica localizado na Avenida Quatro, número 358 no Jardim Tocantins.

Link do https://maps.app.goo.gl/Ww2zBuPKSUe3qcc1A