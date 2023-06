Share on Twitter

Por Redação

No Tocantins a Fênix é distribuidora na região central e sul do estado. A cervejaria escolheu nove pontos de venda da marca. Oito em Palmas e um em Gurupi para ações de marketing com distribuição de brindes e interação.

O restaurante do Veneza Plaza Hotel foi o ponto de venda escolhido pela Heineken nacional. Recebemos a notícia com surpresa e alegria, o que nos credencia cada vez mais a ser referência quando se fala em comida e cerveja gelada.

O Veneza Bar e Restaurante já se consolidou como o local para assistir jogos reunindo os amigos, e a partir de agora, entra no radar mundial da cervejaria Heineken.