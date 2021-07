por Wesley Silas

Segundo a assessoria de comunicação do Palmas Shopping não não houve feridos no acidente ocorrido no fim de tarde desta sexta-feira, 30, no restaurante Divino Fogão, localizado na praça de alimentação.

“O incêndio teve origem em uma fritadeira que pegou fogo, mas a situação foi rapidamente contida. O prédio foi evacuado por alguns minutos, por questões de segurança e já foi liberado pelo corpo de bombeiros para o retorno do funcionamento normal. O restaurante Divino Fogão ficará interditado e voltará a funcionar mediante laudo técnico que teste normalidade de segurança”, informou.