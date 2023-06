Por Redação

O eixo Apoio Institucional consiste em ações de apoio técnico, pedagógico e institucional para a criação, reativação ou reestruturação de programas de residência, na elaboração de projetos pedagógicos e na condução de processos administrativos para a criação, reativação ou reestruturação de programas de residência em conformidade com as necessidades e capacidades loco-regionais do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações de Apoio Institucional serão desenvolvidas e acompanhadas por Apoiadores Técnicos Loco-Regionais.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UnirG, Dr. Fábio Pegoraro, enumera os benefícios da adesão.

“Ao tomarmos conhecimento deste apoio institucional, nos empenhamos grandemente para obter êxito no edital. Acreditamos que é uma oportunidade valiosa que não podíamos ficar de fora. O apoio institucional, um dos norteadores do Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde nos dará o suporte necessário para criação, reativação ou reestruturação de programas. A finalidade é de que nossos projetos sejam aprovados pela Comissão Nacional de Residência e desta forma, possamos aderir aos editais de concessão de bolsas financiadas pelo Ministério da Saúde”, afirmou o pró-reitor.

Pegoraro relatou ainda que, “contaremos com apoio técnico e pedagógico na elaboração de projetos pedagógicos e na condução de processos administrativos para ampliar o número de programas de residências em saúde e a oferta de bolsas em conformidade com as necessidades e capacidades loco-regionais do Sistema Único de Saúde”, frisou.

O pró-reitor destacou, também, o objetivo da criação de novas residências na UnirG. “Estamos muito contentes pela aprovação, sonhamos com a implantação de novas residências na nossa universidade, dentre elas, Cirurgia Geral, GO, Ortopedia e Traumatologia, Clínica Médica e Anestesiologia, entre outras. Agora estamos mais próximos da concretização desse objetivo”, enfatizou Pegoraro.

Confira a lista das instituições aprovadas no endereço eletrônico https://acesse.one/ tHqvy