Estará aberto entre os dias 15 e 18 de abril, o período de inscrições para a seleção de preceptores para vagas remanescentes do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família e Comunidade. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no endereço eletrônico: www.unirg.edu.br/residencia-multiprofissional/.

São ofertadas duas vagas para profissionais da área de Fisioterapia e Odontologia, para atuação na rede municipal de saúde de Gurupi. A seleção será feita por meio da avaliação curricular e entrevista.

Os interessados devem ter formação superior na área de interesse e titulação mínima de especialista; ter, prioritariamente, dois anos de experiência no cenário de prática ao qual irá atuar; ser servidor público municipal com dedicação de 40h junto as Unidades de Básicas de Saúde de Gurupi onde se desenvolverá o programa e não possuir nenhum outro benefício (bolsa) vinculado a Programas de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde da Família e Comunidade.

Para mais informações acesse a página do programa de Residência Multiprofissional www.unirg.edu.br/residencia-multiprofissional e confira o edital completo.