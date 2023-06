`Por Wesley Silas

Por meio do senador Irajá Abreu, o vereador e o representante da prefeita estiveram na sede do IBAMA com presidente Rodrigo Agostinho, com o diretor Superintendente da Concessionária Ecorodovias do Araguaia do grupo EcoRodovias, Carlos Eduardo Xisto e o Diretor Presidente de Concessões do grupo Ecorodovias, Rui Klein.

“Mesmo com a quantidade de pedidos de licenças o Presidente do IBAMA pediu agilidade à sua equipe as licenças ambientais envolvendo a concessão da BR-153 no trecho do Tocantins, em especial, a de instalação para dar início a obra e, gradativamente, vai liberando as outras licenças, porém esta (de Gurupi) ele tem autorização para começar a obra” disse.

Segundo Caixeta, os diretores da EcoRodovias anunciaram que no próximo dia 16 de junho estarão em Gurupi para apresentar à população o projeto da obra em 3D e, espera-se que até esta data as licenças do IBAMA estejam liberadas para o início da obra.

“Explicarmos a importância desta obra para o município de Gurupi, em especial a conclusão das marginais e também as travessias urbanas que são as passagens superiores dos trevos Sul e Norte, o trevo da Rua 20. Abordamos também em relação a segurança e mencionamos que no lado Oeste da cidade nós temos morando, aproximadamente, 45% da população da cidade de Gurupi. Comentamos ainda sobre a questão climáticas na divisão do período chuvoso e da seca e se faz necessário começar estas obras agora antes de iniciar as chuvas”, disse.

“Saímos de lá muito otimistas com o compromisso para o dia 16 de junho quando eles irão apresentar à população gurupiense um projeto em 3D mostrando como vai ficar a obra. Estarão presentes neste reunião representantes da EcoRodovias, a prefeita Josi Nunes, empresários que atuam na margens da BR-153, moradores e o senador Irajá Abreu. Esperamos que nesta vinda do senador ele possa trazer informações para a população que o consórcio Ecovias já tem a licença ambiental de instalação”, disse Caixeta.